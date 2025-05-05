«Литрес»: Толстой и Достоевский чаще других писали об уровне богатства героев

Книжный сервис «Литрес» совместно с краудлендинговой платформой JetLend провели исследование, посвященное упоминаниям состоятельных людей в произведениях русской классики. Результаты показали, что Лев Толстой и Федор Достоевский чаще других писали о финансовом состоянии героев, сообщила «Газета.Ru» .

Эксперты провели количественный анализ 100 самых известных произведений русских классиков. Они подсчитали, сколько раз в книгах описывалось материальное положение персонажей.

В произведениях Льва Толстого слова о богатстве встречались чаще всего. Исследователи проанализировали девять его знаменитых работ, и больше всего упоминаний оказалось в романе «Война и мир» — свыше 3000. На втором месте по количеству таких упоминаний Федор Достоевский. В романе «Идиот» содержится 2396 упоминаний.

По общему количеству отсылок к деньгам Достоевский вышел на первое место. Также активно к денежной теме обращались Тургенев, Гоголь и Гончаров.