«Литрес»: Мастера и Маргариту назвали одной из лучших любовных пар в литературе

Российские читатели назвали самые любимые романтические пары из классики литературы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Литрес».

Женщины наиболее часто выделяют союз Лиззи Беннет и мистера Дарси из произведения Джейн Остин «Гордость и предубеждение»: именно эта пара набрала наибольшее количество голосов (21,7%). Мужчинам больше импонирует романтика Мастера и Маргариты из одноименного романа Михаила Булгакова, за которую высказались 10,7% опрошенных.

Помимо выбора идеальной пары, участники опроса поделились, какой сценарий любовных отношений они предпочли бы испытать лично. История любви, зародившаяся из крепкой дружбы и глубокого понимания друг друга, оказалась популярна среди большинства мужчин (40%), добавил MIR24.TV.