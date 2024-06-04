«Литрес»: лидером по чтению классики в России стала Воронежская область

Самым читающим регионом России, предпочитающим классику, стала Воронежская область. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование «Литрес».

Второе место досталось Петербургу и Ленобласти. А замкнула тройку лидеров Башкирия. Во всех трех регионах читающая аудитория по большей части состоит из женщин.

Далее в рейтинге Иркутская область. Следом — Москва и Подмосковье. В топ-10 также включили Свердловскую, Челябинскую и Новосибирскую область, Крым и Краснодарский край.

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