«Литрес»: лидером по чтению классики в России стала Воронежская область
Самым читающим регионом России, предпочитающим классику, стала Воронежская область. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование «Литрес».
Второе место досталось Петербургу и Ленобласти. А замкнула тройку лидеров Башкирия. Во всех трех регионах читающая аудитория по большей части состоит из женщин.
Далее в рейтинге Иркутская область. Следом — Москва и Подмосковье. В топ-10 также включили Свердловскую, Челябинскую и Новосибирскую область, Крым и Краснодарский край.
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