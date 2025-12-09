Леонардо ди Каприо стал артистом года по версии Time

Леонардо ди Каприо стал актером года по версии Time . Такой чести 51-летнего актера удостоили за многочисленные яркие роли.

Автор статьи, кинокритик Стефани Захарек, пишет, что свой талант ди Каприо показал уже с первой крупной работы — главной роли в фильме «Жизнь этого парня». А впоследствии большинство его ролей — от Джека в «Титанике» до Джордана Белфорта в «Волке с Уолл-стрит» — вызывали постоянные дискуссии зрителей.

Еще одной значимой ролью, по мнению автора, стал Говард Хьюз в «Авиаторе». С этого момента, как пишет Захарек, он стал играть неоднозначных персонажей, которые ближе к негодяям, чем к положительным героям.

«Если ди Каприо и не ставил перед собой задачу стать суперзвездой, нет никаких сомнений, что он ей стал», — подчеркнула кинокритик.

Одна из недавних его работ — в фильме «Битва за битвой», который уже называют Библией радикалов и революционеров нового времени.