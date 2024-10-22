«Ленфильм» показал запасы раритетных костюмов и реквизита

«Ленфильм» в рамках совместного проекта с «Петербургским дневником» показал цех подготовки съемок киностудии, в котором хранится все необходимое: от реквизитов до костюмов.

В нем хранят множество экземпляров, всего свыше 230 тысяч. Часть запасов цеха начала формироваться еще до создания студии и остается в коллекции до сих пор.

В цехе хранятся одежда и обувь, предметы мебели, образцы игрушек, бытовой утвари, а также множество различных книг. При этом ничего случайного сюда не попадает, только то, что может пригодитьсяпри съемках кинокартины.

Отмечается, что если выложить всю одежду из коллекции «Ленфильма» в один слой, то она займет около 4,5 тысячи квадратных метров.