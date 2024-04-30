Легенда Школы-студии МХАТ Элеонора Маклакова скончалась на 85-м году жизни | 360°

Культура 30 апреля 2024, 22:22 Легенда Школы-студии МХАТ Элеонора Маклакова скончалась на 85-м году жизни Freepik

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Автор костюмов для фильмов и театральных постановок, народный художник РФ Элеонора Маклакова умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщила Школа-студия МХАТ в Telegram-канале.

«Сегодня ушла из жизни легенда Школы-студии МХАТ — Элеонора Петровна Маклакова, Народный художник России. Элеонора Петровна до последнего была в работе, в общении со студентами», — сказано в публикации.

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Коллеги назвали Маклакову системообразующим преподавателем. Она закончила постановочный факультет Школы-студии МХАТ в 1964 году, а в 1982-м устроилась туда педагогом. А в 1989-м открыла отделение художников-технологов по собственной программе и долго возглавляла кафедру сценического костюма. Факультет до сих пор продолжает работать по мышлению Маклаковой.

«Без ее технологий не существовало бы выставочной деятельности, мастер-классов, книг по уникальной штучной специальности», — отметили в некрологе.

Имя Элеоноры Маклаковой назвали авторитетным в творчестве. Благодаря ее стараниям в российском искусстве выросло целое поколение мастеров.