Ледовое шоу «История любви Шахерезады» показали в Индии

Татьяна Навка презентовала ледовое шоу «История любви Шахерезады» в Ахмадабаде. Эта сказка с пряным восточным колоритом впитала в себя культуру и традиции Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии. Премьера прошла при поддержке «Роснефти».

В страну, где нет зимы, привезли 100 тонн настоящего льда специально для шоу. Его создательница, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, отметила, что для нее показ «Истории любви Шахерезады» в Индии очень значим.

В Индии никогда не было фигурного катания, и люди даже не знали, что такое лед. Приезд российских фигуристов стал мировым прецедентом. Навка подчеркнула, что ей очень хотелось показать местным жителям свое шоу, в особенности «Историю любви Шахерезады», ведь оно об индийской принцессе, попавшей в необычные обстоятельства.

«Знаете, я так скажу: мы сегодня вместе с компанией „Роснефть“ творим историю, приехав сюда, залив этот прекрасный лед и осуществив наши мечты. Спасибо „Роснефти“!» — заявила Навка.