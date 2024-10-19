Ледовое шоу «История любви Шахерезады» показали в Индии
Татьяна Навка презентовала ледовое шоу «История любви Шахерезады» в Ахмадабаде. Эта сказка с пряным восточным колоритом впитала в себя культуру и традиции Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии. Премьера прошла при поддержке «Роснефти».
В страну, где нет зимы, привезли 100 тонн настоящего льда специально для шоу. Его создательница, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, отметила, что для нее показ «Истории любви Шахерезады» в Индии очень значим.
В Индии никогда не было фигурного катания, и люди даже не знали, что такое лед. Приезд российских фигуристов стал мировым прецедентом. Навка подчеркнула, что ей очень хотелось показать местным жителям свое шоу, в особенности «Историю любви Шахерезады», ведь оно об индийской принцессе, попавшей в необычные обстоятельства.
«Знаете, я так скажу: мы сегодня вместе с компанией „Роснефть“ творим историю, приехав сюда, залив этот прекрасный лед и осуществив наши мечты. Спасибо „Роснефти“!» — заявила Навка.
В центре сюжета — отношения царя Шахрияра и юной сказительницы Шахерезады. Правитель, утомленный властью и богатством, встречает девушку, изменившую его мир.
Главная фишка шоу — спецэффекты. Благодаря современным технологиям под коньками фигуристов загорается лед, артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах.
Гастроли в Индии фигуристы завершат 20 октября. Затем шоу продолжится в России.