Лауреатов международной музыкальной премии BraVo наградили в Большом театре. Ее задача — сделать классическое искусство ближе к широкой аудитории и поддержать молодые таланты.
Премия проходит седьмой год подряд, в ней 19 номинаций и участники из многих стран — от Японии до Саудовской Аравии. Одна из особенностей церемонии — объединение классической музыки и современного видения.
В номинации «Опера года» победила постановка «Риголетто» итальянского режиссера Джанкарло дель Монако, которую можно увидеть на сцене Большого. Дирижером года признали Ивана Никифорчина из «Академии Русской Музыки», а лучшим балетом стало «Преступление и наказание» из петербургского театра Бориса Эйфмана.
Награду итальянцу, в конце прошлого года получившему гражданство России, вручил гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. Холдинг традиционно выступает информационным партнером церемонии.
«Наш медиахолдинг популяризирует искусство. И вместе с Русской медиагруппой мы более чем пяти миллионам россиян рассказали об этой премии», — рассказал Майор.
Он заявил, что премия продвигает лучшие культурные традиции.
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