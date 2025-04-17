Лауреатов музыкальной премии BraVo наградили в Большом театре

Лауреатов международной музыкальной премии BraVo наградили в Большом театре. Ее задача — сделать классическое искусство ближе к широкой аудитории и поддержать молодые таланты.

Премия проходит седьмой год подряд, в ней 19 номинаций и участники из многих стран — от Японии до Саудовской Аравии. Одна из особенностей церемонии — объединение классической музыки и современного видения.

В номинации «Опера года» победила постановка «Риголетто» итальянского режиссера Джанкарло дель Монако, которую можно увидеть на сцене Большого. Дирижером года признали Ивана Никифорчина из «Академии Русской Музыки», а лучшим балетом стало «Преступление и наказание» из петербургского театра Бориса Эйфмана.