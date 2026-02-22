«Ландыши. Вторая весна»: история жительницы Чехова, похожая на сериал

Ее зовут Кристина, она живет в Чехове. Увидев сериал «Ландыши. Вторая весна», она поняла: героиня удивительно похожа на нее саму.

По сюжету персонаж Ники Здорик рано теряет родителей и попадает в провинциальный городок, где знакомится с лейтенантом-танкистом. Спонтанный брак по расчету перерастает в любовь, за которую приходится постоянно бороться.

Муж Кристины — тоже военный, участник специальной военной операции.

«Мы так же жили в военном городке, тоже совмещали две солдатские кровати, все то же самое переживали — в том числе роды в машинах, как было у Ани в фильме», — рассказала она.