«Ландыши. Вторая весна»: история жительницы Чехова, похожая на сериал
Ее зовут Кристина, она живет в Чехове. Увидев сериал «Ландыши. Вторая весна», она поняла: героиня удивительно похожа на нее саму.
По сюжету персонаж Ники Здорик рано теряет родителей и попадает в провинциальный городок, где знакомится с лейтенантом-танкистом. Спонтанный брак по расчету перерастает в любовь, за которую приходится постоянно бороться.
Муж Кристины — тоже военный, участник специальной военной операции.
«Мы так же жили в военном городке, тоже совмещали две солдатские кровати, все то же самое переживали — в том числе роды в машинах, как было у Ани в фильме», — рассказала она.
Первый сезон, вышедший в прошлом году, собрал более 2,5 миллиона просмотров. Второй стал намного сложнее — герой возвращается с фронта с ПТСР и пытается вновь вернуться к ощущению легкости и любви с супругой.
«Мы все заметили, насколько высокий уровень последнее время демонстрирует российская киноиндустрия, какое количество ярких, эффектных, стильных, интересных сериалов и фильмов появилось», — заявила директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Елена Киян.
Все серии уже доступны на сайте видеосервиса Wink.
История Кристины — лишь одна из нескольких реальных судеб, которые перекликаются с сюжетом сериала. И, кажется, положила начало новой дружбе: сегодня девушка впервые встретилась со своей экранной героиней.