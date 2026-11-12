Культуролог Тихомирова объяснила, каким был образ козы в русских сказках

2027 год по восточному календарю пройдет под знаком Огненной козы. О том, как менялся образ этого животного в фольклоре, рассказала КП-Новосибирск кандидат культурологии, доцент НГПУ Елена Тихомирова.

В народной традиции коза считалась животным упрямым и своенравным. Прозвище «дереза» связывали с колючим кустарником или выражением «дери глаза» — то есть с задиристым поведением.

«Пусти козу в огород, она всю капусту обдерет», — приводит Тихомирова народную поговорку.

По некоторым легендам, козу сотворил черт, наделив рогами, бородой и непредсказуемым нравом. В сказках она нередко выступает нарушительницей привычного порядка, которая хитростью и угрозами добивается своего. В славянских поверьях коза могла быть связана с нечистой силой.

При этом коза ассоциировалась с плодородием, урожаем и достатком. Особенно ярко это проявлялось во время святочных обрядов, когда ряженый имитировал смерть и оживание козы, что символизировало умирание и воскрешение природы. Считалось, что там, где прошла коза, будет хороший урожай.

В сказке «Волк и семеро козлят» коза воплощает образ заботливой матери и хранительницы домашнего очага, противостоящей Волку. В сюжете «Как Коза избушку построила» ее упрямство тоже оказывается полезным: она выбирает безопасное место для дома, отвергая соседство яблони и дуба.