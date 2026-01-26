Культуролог Агафонова отметила, что современные коллекционеры выбирают искусство как форму самоидентификации

Культуролог, почетный академик Российской академии художеств Любовь Агафонова в беседе с ИА НСН рассказала, что заметила тенденцию появления нового типа коллекционеров в России.

Как отметила специалист, современный собиратель искусства — это молодой, успешный профессионал с хорошим образованием, осознающий значимость творчества.

«Портрет коллекционера – это человек около 40 лет, получивший хорошее, фундаментальное, часто даже европейского образование. Это человек думающий, получивший деньги, жаждущий понимания себя в мире не просто потребителем, а созидателем», — сказала культуролог.

По наблюдениям Агафоновой, за последние 20 лет вырос слой свободных людей, создающих собственную коллекцию не просто как предмет роскоши, а как выражение внутренней сущности и образа жизни.