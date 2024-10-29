Культовый драм-н-бейс-рейв «Пиратская Станция» с новой постановкой в Москве

В «ВК Стадиум» 2 ноября состоится московская премьера культового драм-н-бейс-фестиваля «Пиратская Станция». На этот раз с новой постановкой «Космос». Это межгалактическое шоу при участии каскадеров и танцоров в антураже оригинальных декораций и мощных спецэффектов. Режиссеры и артисты превратят легендарный рейв родом из Санкт-Петербурга в настоящий̆ перформанс.

Космическим шаттлом будут управлять яркие представители своего вида, а именно: Леди Вакс, ОЗМА, Мейдж, Хелл Китчен, Гвоздь, а также Смоки Ди в роли ведущего. Космос хранит в себе очень много тайн и загадок. Секретными гостями станут два иностранных пришельца, чьи имена раскроют на фестивале.

Тысячи людей отправятся в грандиозную космическую одиссею, преодолев законы времени и пространства, совершат полет к далеким планетам и вступят в контакт с инопланетными существами. Пройдя сквозь метеоритный дождь и галактический шторм, гости шоу станут свидетелями парада планет и солнечного затмения, постигнут тайну черной дыры и великого ничто.

Впервые самый масштабный драм-н-бейс-фестиваль «Пиратская Станция» состоялся в 2003 году. За свою 20-летнюю историю создатели проекта подарили зрителям фееричные художественные постановки в Москве и Санкт-Петербурге, темами которых становились Революция, Любовь, Цирк и многие другие.

Когда: 2 ноября 2024 года, начало в 22:00

Где: «ВК Стадиум», г. Москва, Ленинградский пр-т, 80, к. 17

Подробности на сайте: https://www.radiorecord.ru/event/44248

Продавец: ООО «ШОУГОУГОУ», ИНН 7805684451, ОГРН 1167847392130, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 105, К. 1 литер Г, пом. 3н Раб. М. 2