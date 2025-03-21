Кукольник Голдовский: в ближайшие 10-20 лет настанет время кукол-автоматов

Театральный деятель рассказал, что сначала куклы двигались благодаря природным силам (песок, вода), затем появились заводные механизмы, а позже — модели с «инстинками». Сегодня куклы оснащаются «мозгами», превращаясь в роботов.

«Да, может быть, в ближайшие лет 10–20 будет время куклы-автомата», — считает Голдовский.

Например, на фестивале «Гефест» Московского театра кукол роль собаки исполнила роботизированная кукла. Однако Голдовский подчеркнул, что будущее театра кукол не ограничивается роботами. Важно взаимодействие человека и техники, ведь даже автоматизированные системы требуют управления человеком.