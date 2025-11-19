Критик Соседов заявил, что современная музыкальная индустрия больше не радует хитами о матерях

Музыкальный критик Сергей Соседов обратил внимание на отсутствие современных хитов, воспевающих образ матери, в отличие от прошлых десятилетий, когда такие композиции были широко распространены среди исполнителей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Эксперт раскритиковал современную поп-эстраду, сосредоточенную главным образом на романтических отношениях и интимных темах, упуская глубокие семейные ценности.

«Вы правы по поводу того, что уже очень давно никто не пишет песен о мамах. А ведь это едва ли не самая главная тема в жизни и судьбе каждого человека», — отметил Соседов.

Он призвал артистов задуматься над тем, чтобы создать хотя бы одну композицию, которая каждого слушателя заставит вспомнить о своей маме.