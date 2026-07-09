Критик Соседов счел невостребованными свои тексты ввиду тренда на примитивность
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что больше не испытывает желания писать новые материалы. Об этом сообщило Ura.ru.
Журналист рассказал, что остался без работы в пишущей прессе. Причиной он назвал современный тренд на примитивные тексты и короткие видеоролики.
«Уже нет читателей моих репортажей, моих очерков. Я слишком много буковок пишу — большие тексты не читают», — объяснил эксперт.
По его словам, сейчас рынку не нужны серьезные аналитические материалы. Главным ориентиром для редакций стали просмотры, из-за чего востребована «дешевка» и желтизна.