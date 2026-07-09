Критик Соседов счел невостребованными свои тексты ввиду тренда на примитивность

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что больше не испытывает желания писать новые материалы. Об этом сообщило Ura.ru .

Журналист рассказал, что остался без работы в пишущей прессе. Причиной он назвал современный тренд на примитивные тексты и короткие видеоролики.

«Уже нет читателей моих репортажей, моих очерков. Я слишком много буковок пишу — большие тексты не читают», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас рынку не нужны серьезные аналитические материалы. Главным ориентиром для редакций стали просмотры, из-за чего востребована «дешевка» и желтизна.