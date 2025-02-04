Критик Соседов: «Интервидение» может стать аналогом «Евровидения» для стран группы БРИКС

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году. Перспективы музыкального конкурса оценил музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Ридусом» .

По мнению обозревателя, «Интервидение» может стать аналогом Евровидения, который объединит в себе стран группы БРИКС. Об этом говорит, к примеру, участие в конкурсе представителей Китая и Бразилии.

«Я так полагаю, что „Интервидение“ может стать аналогичным конкурсом для БРИКС, но подождем, пока эту формулировку заявят организаторы», — сказал Соседов.

Он напомнил, что изначально целью Евровидения было объединения европейских стран после Второй мировой войны.