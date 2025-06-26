Критик Шнейдеров назвал режиссера Вильнева прекрасной кандидатурой для бондианы

Опыт работы с известными кинофраншизами и сочетание жесткости с интеллектуальной глубиной делают режиссера Дени Вильнева идеальным кандидатом для создания фильма о Джеймсе Бонде. Такое мнение высказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с ИА НСН .

Ранее студия Amazon MGM Studios объявила, что Вильнев займет должность исполнительного продюсера и режиссера нового фильма о Бонде.

«Мне кажется, Вильнев привнесет свежесть в бондиану. Очень надеюсь на нового Бонда, который не будет ни женщиной, ни африканцем, а будет белым британцем, умеющим стрелять и носить смокинг», — отметил эксперт.

Он также высказал предположение, что кассовый успех картины во многом будет зависеть от масштабности рекламной кампании.