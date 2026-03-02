Критик Галахова отметила, что Коляда был не только талантливым театральным деятелем, но и щедрым человеком

В Екатеринбурге скончался известный драматург, сценарист и театральный режиссер Николай Коляда, возглавлявший «Коляда-театр». Театральный критик Ольга Галахова в беседе с ИА НСН отметила, что Коляда был не только талантливым театральным деятелем, но и щедрым человеком.

«Он был и драматург, и актер, и режиссер, и просто выдающийся театральный деятель», — подчеркнула она.

Галахова рассказала, что Николай Коляда открыл в Екатеринбурге свой собственный частный театр, одним из направлений которого была современная пьеса. Он также организовал фестиваль «Коляда-Plays».

«Его энтузиазм поразителен, потому что доходы от своих пьес, которые активно шли по стране, он вкладывал в театр», — отметила критик.

Кроме того, драматург помогал финансово актерам и добивался поддержки от города. Благодаря его усилиям Екатеринбург стал центром притяжения молодых и талантливых сил. Николай Коляда создал свою драматургическую школу, оставив значительное наследие в театральном искусстве.