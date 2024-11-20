Критик Бабичев: песня «Матушка земля» может стать флагманом «Голубого огонька» 2025 года

Предстоящий «Голубой огонек» пройдет по традиционным мотивам. Его возможными участниками станут Татьяна Куртукова и рэпер Баста. Об этом сообщил музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с Life.
Он считает, что в этом году в шоу вернут Филиппа Киркорова и Лолиту, выступление которых вырезали в 2023 году. Композиция «Матушка земля» может стать флагманом праздничной программы, вероятнее всего, песню исполнят вместе с композициями из других жанров.
Говоря о ведущих, Бабичев упомянул Митю Хрусталева, Яну Чурикову и Владимира Маркони. При этом критик уверен, что певицы Глюкозы точно не будет в списке артистов «Голубого огонька».
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