KP.RU: книги из городских библиотек читают лишь 15% россиян

В эпоху гаджетов и цифровых технологий печатные книги теряют свою популярность, уступая место электронным версиям. Лишь 15% россиян продолжают пользоваться услугами городских библиотек, сообщает kp.ru .

Еще 9% опрошенных отметили, что абонемент в библиотеку имеют их дети. Вместе с родителями они посещают в читальнях развлекательные мероприятия, мастер-классы, играют в настольные игры и выбирают сказки для семейного чтения.

Книги их электронных библиотек читают 34% опрошенных. Среди их аргументов — широкий ассортимент, удобство, а также экономия времени и денег. Еще 33% россиян покупают печатные издания и собирают домашнюю библиотеку. Оставшиеся 9% выбрали вариант «другое».