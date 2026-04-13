Косплеер Калинина рассказала, что увлечение японской анимацией превратилось в целое культурное явление в России

Первые японские мультфильмы появились еще в 1910-х годах, но настоящий расцвет жанра произошел в 1963 году с выходом сериала «Астробой» от молодого художника Осаму Тэдзуки. Он заложил основы стиля, который стал характерным для аниме: большие глаза персонажей, динамичные сцены, кинематографические ракурсы, сообщила «Вечерняя Москва» .

Благодаря «Астробою» японская анимация вышла за пределы страны и стала популярной в США и Европе. К 1980-м годам это уже была целая индустрия, которая спустя пару десятилетий пришла в Россию.

В 1990-х годах аниме-культура начала проникать на постсоветское пространство. Фанаты собирались на первых фестивалях, перерисовывали кадры из сериалов, шили костюмы для косплея. Главным было не мастерство, а любовь к искусству.

Косплеер и поклонница аниме Екатерина Калинина признает, что без любви к этому искусству сегодня никуда. Она начала увлекаться аниме с «Сейлор Мун» и с тех пор не переставала следить за жанром. В 2007 году Екатерина попала на фестиваль «Микан, но Юки», где все и началось: ей захотелось не просто смотреть, а участвовать — создавать образы любимых героев и выходить на сцену.

Екатерина объясняет, что работает над несколькими проектами параллельно. Иногда она может сделать костюм за неделю, занимаясь им по вечерам после работы. Но есть проекты, которые затягиваются на несколько лет из-за ограниченного времени или отсутствия материалов.

Самым дорогим получился косплей Бирюзы, вдохновленный иллюстрациями художника Сакизо. Кружево, стразы и фурнитура обошлись примерно в 10 тысяч рублей. Парик стоил почти 2000 рублей, обувь — 1300 рублей, чулки — 300 рублей, линзы — 600 рублей. Сейчас такой костюм обошелся бы намного дороже: цены выросли в 2–3 раза.

Так из увлечения выросла целая жизнь — с поездками, победами и сложными костюмами, которые порой шьются по ночам после работы, добавила собеседница.