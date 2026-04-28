Космонавтам на МКС передали коллекцию из 89 знаковых песен

Космонавтам российского сегмента МКС направили коллекцию из 89 песен, представляющих музыкальный ландшафт страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу проектного офиса Года единства народов РФ сообщило РИА «Новости» .

Чтобы послушать всю коллекцию, потребуется примерно пять часов. Музыкальные композиции отправили в космос при поддержке Роскосмоса и Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС.

Инициативу приурочили к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» с космодрома Байконур. Проект запустили телеканал РУ.ТВ и Роскосмос. В пресс-службе уточнили, что отправленные космонавтам песни стали частью музыкальной российской истории.

Ранее с космодрома Байконура к МКС запустили грузовой корабль «Прогресс МС-34». Отделение ступеней ракеты и раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно. Корабль пристыковывался к модулю в ночь на 28 апреля и доставил груз.