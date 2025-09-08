Концерт в Большом Болдине завершил сезон фестиваля «Музыка балконов» в Нижегородской области

Очередной сезон фестиваля «Музыка балконов» завершился в Нижегородской области концертом в Большом Болдине. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Его слова привело ИА «Время Н» .

«Здесь Александр Пушкин дописывал "Евгения Онегина". Роман стал основой для композиции, которую исполнили солисты Нижегородской филармонии с балкона господского дома», — отметил глава региона.

За два месяца фестиваля состоялось 17 концертов, где выступили 80 артистов, зрителями стали порядка 10 тысяч человек. Площадками для выступления стали 14 исторических зданий в Нижегородской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

Глава региона выразил благодарность всем участникам и особо отметил организацию фестиваля Нижегородским хоровым колледжем имени Сивухина.