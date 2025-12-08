Концерт «Новая песня года» прошел в Москве

Около 50 исполнителей выступили на концерте «Новая песня года» во дворце «Мегаспорт» в Москве. Талантливые исполнители разных возрастов представили как хиты, так и новую музыку.

Впервые «дочка» легендарной «Песни года» прошла в 2021 году. Событие объединило популярных артистов, звезд разных поколений, героев соцсетей и стриминговых платформ. Живое звучание, световые эффекты и хореография превратили каждый номер в настоящее представление.

«Для меня это праздник, для меня это всегда событие, которого я жду», — призналась заслуженная артистка России певица Алсу.

На сцене выступили Dabro, Filatov&Karas, Mia Boyka, Люся Чеботина и многие другие. А за кулисами уже обсуждали итоги года для музыкальной индустрии. Какие они, можно будет узнать в эфире «Песни года» на новогодних праздниках.