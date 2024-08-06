Концерт молодых артистов-блогеров пройдет в «Лужниках» 11 августа

В День строителя 11 августа на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» проведут концерт артистов-блогеров для детей. Он состоится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На концерте пройдут выступления 10 исполнителей. Среди них Кристина Карамелька, Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тема Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Марьяна Локель, ⁠⁠Марьяна Ми, Saasha и Вау Вероника. Они исполнят самые известные песни из своего репертуара. Мероприятие начнется в 17:00.

Также для детской аудитории форума-фестиваля в «Лужниках» начала работать площадка «Сам себе строитель». Участникам помогают почувствовать себя в роли строителя или архитектора, самостоятельно создать различные объекты и составить сценарий для них.