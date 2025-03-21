Концерт «Легенды блюза» от коллектива «Блюз докторс» с симфоническим оркестром пройдет в Москве

Знаменитые композиции в стиле блюз-рок от мастеров жанра — Гэри Мур, Джими Хендрикс, Эрик Клэптон, Дайр Стрейтс в исполнении блюзового коллектива «Блюз докторс», известного также далеко за пределами нашей страны, с Симфоническим оркестром Москвы «Русская Филармония» можно будет послушать 01 апреля в Государственном Кремлевском Дворце.

Блюз — это жанр, ставший основой и прародителем рок-музыки и других музыкальных жанров.

Помимо «Блюз докторс» (Лидер группы — Владимир Демьянов — вокалист, гитарист-виртуоз, выступал на одной сцене с Гэри Муром (Ирландия), Лаки Питерсеном (США), Анной Попович (Сербия/США), Мэттом Скофилд (Англия) в этот вечер перед вами выступят много звездных гостей: пианист Борис Березовский, Сергей Воронов, три очаровательные бэк-вокалистки, хорошо известные на российской блюзовой сцене: Ксения Федулова, Алена Компанец, Лена Шери.