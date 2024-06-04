Концерт конкурса «Юные виртуозы Казани» пройдет под патронажем артистки Гарифуллиной

Гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани/2024» состоится в столице Татарстана 5 июня. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.

Более 100 талантливых детей будут выступать в культурном центре «Сайдаш». Конкурс пройдет под патронажем заслуженной артистки РФ Аиды Гарифуллиной.

По мнению оперной певицы, все участники фестиваля войдут в состав творческой элиты республики и страны.

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