Концерт конкурса «Юные виртуозы Казани» пройдет под патронажем артистки Гарифуллиной
Гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани/2024» состоится в столице Татарстана 5 июня. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.
Более 100 талантливых детей будут выступать в культурном центре «Сайдаш». Конкурс пройдет под патронажем заслуженной артистки РФ Аиды Гарифуллиной.
По мнению оперной певицы, все участники фестиваля войдут в состав творческой элиты республики и страны.
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