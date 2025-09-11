Конференция «Болдинские чтения» стартует в Нижегородской области 15 сентября

С 15 по 18 сентября в Нижегородской области состоится Международная научная конференция «Болдинские чтения». Ожидается участие около 60 специалистов из России и других стран, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Организаторами выступили музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» и Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского.

Форум объединит филологов, историков, культурологов и других исследователей из разных городов России, а также из Молдовы и Турции.

Итогом конференции «Болдинские чтения» станет традиционное издание сборника научных трудов, индексируемого в базах данных публикаций отечественных ученых.