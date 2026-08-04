Кончаловский заявил, что новая эпоха кинематографа диктует необходимость осознания себя как отдельной цивилизации

В рамках спецпроекта «Искусство России от Андрея Рублева до нейросетей» режиссер Егор Кончаловский в интервью для издания ВФокусе Mail поделился своим видением будущего российского кинематографа и места России в мировой культуре. По его мнению, новая эпоха диктует необходимость осознания себя как отдельной цивилизации.

Режиссер отметил, что текущие перемены — не первые в истории страны, сравнив их по масштабу с событиями Октябрьской революции 1917 года. Он согласился с известным китайским изречением о том, что жить в эпоху перемен — проклятие, но при этом назвал это время интересным.

Отвечая на вопрос о сути российской идентичности, Кончаловский подчеркнул:

«Российская империя, Советский Союз, современная Россия — это не просто этапы одного государства, а единая цивилизационная общность».

Он пояснил, что, хотя мы географически принадлежим к европейской традиции (которую американская культура лишь продолжает), наши корни лежат глубже. Влияние Европы пришло к нам опосредованно — через Византию (Восточную Римскую империю). Для римлян Греция была высшим культурным эталоном, и именно эту греко-римскую традицию Россия унаследовала, выбрав православие.

Говоря о задачах индустрии сегодня, режиссер указал на важность работы с подростковой аудиторией. Чтобы заинтересовать молодежь, кино должно говорить с ними на одном языке, оставаясь при этом содержательным. Ранее режиссер уже высказывался о необходимости создания качественного контента для детей, который мог бы конкурировать с западными аналогами и формировать правильные ценностные ориентиры у подрастающего поколения.