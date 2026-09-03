Композитор Ревтов объяснил, что сильная мелодия остается основой будущего хита

Композитору проще написать песню для известного исполнителя, чем подобрать звучание начинающему артисту. У молодых музыкантов еще нет сложившихся образа, аудитории и репертуара, сообщает RuNews24.ru .

Композитор Сергей Ревтов рассказал, что у суперзвезд уже сформированы музыкальный стиль и концепция материала. Автору остается создать современную композицию, которая органично впишется в этот репертуар.

«Как ни странно, писать песни суперзвездам гораздо легче, чем находить стиль новому артисту», — рассказал Ревтов.

Композитор отметил, что модной аранжировки для успеха недостаточно. Песне необходимы сильная мелодия и история, способная заинтересовать слушателя.

С начинающими исполнителями работа сложнее: нужно определить их звучание, образ и направление. Даже точно рассчитанный трек может не стать популярным, поскольку на результат влияют продвижение, аудитория и обстоятельства.

«У песни есть какая-то необъяснимая внутренняя магия и сила. Если ей суждено стать хитом так тому и быть», — заключил композитор.