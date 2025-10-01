Композитор Плешак назвал Дом творчества в Репино неотъемлемой частью своей жизни и творческого пути

Заслуженный деятель искусств России, композитор Виктор Плешак в проекте «Культурный дневник» поделился сокровенными воспоминаниями о творчестве и жизни в Доме творчества композиторов в Репино. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Композитор подчеркнул, что этот дом стал неотъемлемой частью его жизни и творческого пути. Здесь, в атмосфере, пропитанной музыкой и поэзией, родились произведения не только Виктора Васильевича, но и его сыновей-композиторов. Аура места вдохновляет и дарит незабываемые впечатления.

Виктор Васильевич вспомнил, как писал музыкальные композиции, сидя за роялем, на котором когда-то играл великий Дмитрий Шостакович. Композитор признается, что чувствовал невероятную поддержку и вдохновение от рояля и наследия великого музыканта.

Говоря о литературе, Виктор Васильевич рассказал о книге «Жизнь от пиано до фортиссимо», содержащей более двухсот рассказов из его дневника. Он продолжил вести дневник и собирает новые истории, которые скоро лягут в основу новой книги под названием «Свободный художник». Он поделился забавным моментом, когда в гостинице его попросили назвать профессию, и, написав «свободный художник», услышал вопрос администратора о картинах, нарисованных рукой композитора.