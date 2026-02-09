Композитор Петр Налич рассказал, что создание музыки к спектаклю «САШАШИШИН» заняло у него целый год

В феврале 2026 года в театре «Современник» появился новый спектакль «САШАШИШИН», музыку к которому написал Петр Налич. Режиссером постановки стал Гарик Сукачев. Композитор рассказал ИА НСН , что создание музыки заняло у него целый год.

«Гарик Сукачев выступает вдохновителем, идеологом этого спектакля, основанного на прекрасной книге Александры Николаенко „Убить Бобрыкина“. Он ее переработал со своими друзьями-сценаристами для сцены. Потом позвал меня как композитора. Я рад этому сотрудничеству, получилось очень здорово», — поделился Налич.

По его словам, спектакль затрагивает глубокие темы — он о людях с аутизмом и о том, насколько все люди ранимы и замкнуты.

«Это постановка о внутреннем мире человека, о том, что в каждом из нас есть этот ребенок. В каждом из нас эта бесконечная глубина, бесконечная бесконечность», — добавил композитор.