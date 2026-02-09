Композитор Налич рассказал о создании оперы «Титир и Зоя»

Композитор и исполнитель Петр Налич сообщил в беседе с ИА НСН , что проект «Ванька, пташечка и тельняшечка», задуманный первоначально как театральная постановка, пока существует исключительно в форме живого исполнения.

При этом музыкант отметил, что его новая творческая идея обещает стать еще грандиозней.

«Это опера, называется „Титир и Зоя“. Мы сейчас приступили к записи», — объяснил деятель культуры.

По его словам, участие в написании сценария принял исполнитель Герман Могилевский. Планируется выпустить альбом ближе к завершению текущего года, а в дальнейшем авторы надеются увидеть свое произведение на сцене театра.