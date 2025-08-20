Композитор Мусоев признался, что для него большая честь быть членом жюри Интервидения

Народный артист и председатель Союза композиторов Таджикистана Амирбек Мусоев интервью RT поделился своим мнением о музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», который пройдет в Москве.

По словам Мусоева, «Интервидение» — это мощный международный конкурс, который существовал до 1993 года. Он считает, что возобновление этого конкурса — хорошая идея, так как страны на пространстве бывшего Советского Союза немного отдалились друг от друга.

Композитор рассказал, что впервые приглашен в жюри такого масштабного конкурса, поэтому для него этого большая честь. Он полагает, что каждый член жюри должен высказать свое мнение, а затем на основе обсуждения и анализа выступления каждого конкурсанта будет приниматься решение.

Мусоев оценил конкурсанта от Таджикистана Фарруха Хасанова как молодого и перспективного парня, лауреата нескольких международных конкурсов. Он отметил, что Фаррух поет на таджикском языке, но большинство песен исполняет на русском и английском языках, чтобы иметь более широкую аудиторию.

Мусоев считает, что восстановление «Интервидения» даст большой импульс для музыкального мира и поможет отойти от чуждых стандартов.