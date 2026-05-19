Композитор Корнелюк указал на общие стороны математики и музыки

Композитор и заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк в интервью ИА НСН отметил, что при углубленном изучении музыки становится очевидно ее сходство с математикой.

По словам эксперта, игра на музыкальных инструментах приносит огромное эмоциональное удовольствие, что влияет на восприятие мира и общий тонус.

«Когда человек начинает углубленно изучать музыку, он понимает, что законы гармонии и таблица Пифагора как-то очень похожи», — отметил Корнелюк.

Он также подчеркнул, что многие исполнители не знают нотной грамоты, а без этой базы невозможно стать настоящим профессионалом в музыке.