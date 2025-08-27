Композитор Корнелюк рассказал о сложностях, с которыми столкнулся при работе над музыкой к «Бандитскому Петербургу»

Российский композитор Игорь Корнелюк в беседе с ИА НСН поделился информацией, что при работе над музыкой к «Бандитскому Петербургу» у него не было постоянного доступа к видеоматериалам.

Он сообщил: «„Бандитский Петербург“ делался в то время, когда было распространено пиратство в кино. Картины тырились прямо с монтажного стола, и поэтому, к сожалению, у меня не было видеокартинки в студии. Я приезжал на „Ленфильм“, меня сажали в отдельную комнату, я все просматривал с секундомером и старался запомнить, сохранить какое-то впечатление от посмотренного. Теперь все стало по-другому, сегодня я работаю непосредственно с кадром».

По данным исследования МТС Медиа и KION, большинство россиян (85%) подчеркивают значимость правильного подбора саундтреков к фильмам и сериалам. Самыми запоминающимися музыкальными сопровождениями к сериалам жители страны назвали саундтреки к «Бригаде» режиссера Алексея Сидорова (60%) и «Бандитскому Петербургу» режиссера Владимира Бортко (49%).