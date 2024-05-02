Композитор Клевицкий вспомнил о встрече Пахмутовой с «братками» | 360°

Культура 02 мая 2024, 17:44 Композитор Клевицкий вспомнил о встрече Пахмутовой с «братками» Композитор Клевицкий рассказал, как Пахмутову в Ленинграде узнали бандиты Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Дирижер Александр Клевицкий 1 мая отметил 70-летний юбилей. В этот день он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» о совместной работе с композитором Александрой Пахмутовой, а также о ее встрече с бандитами.

По словам Клевицкого, вместе с Пахмутовой они были в Ленинграде на Третьем Международном фестивале музыки. Коллеги разместились в гостинице, а с утра планировали вместе позавтракать в ресторане отеля.

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«И вот идем мы на завтрак, а навстречу нам по коридору два огромных амбала — конкретных таких „ребят“. И мы такие: маленькая Александра Николаевна, и я, тоже „богатырь“», — поделился дирижер.

Он уточнил, что сначала шел за Пахмутовой, чтобы пропустить ее вперед. Однако, увидев подозрительных мужчин, решил пойти впереди композитора, прикрывая ее от «братков».

«Мы поравнялись, и вдруг один из них говорит Пахмутовой: „А я вас знаю! Я вас знаю! Вы… Вы… Вы… Надежда!“, — добавил он.

По словам Клевицкого, сейчас с ней редко удается созвониться, так как ее покой из-за почтенного возраста тщательно оберегают помощники.

В конце прошлого года Пахмутова проходила лечение в инфекционном отделении больницы. Медики оценивали ее состояние как среднетяжелое.