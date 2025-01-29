В четверг, 30 января, будет 125 лет со дня рождения великого композитора Исаака Дунаевского. Джазовый мультиинструменталист и композитор Давид Голощекин в беседе с «Петербургским дневником» попытался объяснить феномен великого музыканта.

По словам собеседника, Дунаевский был выдающимся эстрадным композитором и мелодистом, который оказал значительное влияние на развитие джаза в нашей стране. Джазовые исполнители всегда находили источник вдохновения в мелодиях, созданных композиторами, не принадлежащими к джазовой традиции. Творчество Исаака Дунаевского представляет собой настоящую сокровищницу в этом плане. Возможно, это объясняется тем, что сам композитор находился под влиянием популярных американских джазовых музыкантов первой половины XX века.

Каждое произведение Дунаевского отличается удивительным изяществом. Неудивительно, что его музыка была востребована в кинематографе, а фильмы с его саундтреками стали классикой советского кино.

Сегодня мелодии Исаака Дунаевского редко звучат на радио и телевидении, поэтому молодому поколению сложнее познакомиться с его наследием, добавил в заключение Голощекин.