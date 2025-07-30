Композитор Андрианов признался, что не стремится быть услышанным публикой в работе над экспериментальной музыкой

Художественный руководитель камерного оркестра Cinematica и композитор Глеб Андрианов в интервью «Газете.Ru» поделился своим видением экспериментальной музыки.
«Когда я занимаюсь экспериментальной музыкой, то у меня нет задачи заинтересовать слушателя. Важно увлечь в первую очередь себя — поставить перед собой задачу, которую еще не выполнял. И тогда это становится интересно слушателю», — привел слова пианиста сайт RT.
Композитор отметил, что в первую очередь ему важен процесс экспериментирования, начиная с зарождения идеи. Успех у публики — это задача продюсеров, менеджеров и маркетологов, подчеркнул Андрианов.
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