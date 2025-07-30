Композитор Андрианов признался, что не стремится быть услышанным публикой в работе над экспериментальной музыкой

«Когда я занимаюсь экспериментальной музыкой, то у меня нет задачи заинтересовать слушателя. Важно увлечь в первую очередь себя — поставить перед собой задачу, которую еще не выполнял. И тогда это становится интересно слушателю», — привел слова пианиста сайт RT.

Композитор отметил, что в первую очередь ему важен процесс экспериментирования, начиная с зарождения идеи. Успех у публики — это задача продюсеров, менеджеров и маркетологов, подчеркнул Андрианов.