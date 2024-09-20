Комитет по культуре Петербурга: поддержка частных галерей осуществляется в формате субсидий на конкурсной основе

В комитете по культуре Петербурга рассказали, каким образом власти поддерживают частные культурные инициативы и открытие галерей в городе. Об этом написала Gazeta.SPb.
Как пояснил изданию глава комитета Федор Болтин, поддержка частных инициатив в области культуры осуществляется в формате субсидий на конкурсной основе. Сайт правительства города публикует положения конкурсов и условия для получения субсидий.
В качестве примера сотрудничества он привел Санкт-Петербургскую ярмарку искусства 1703, которая проходит в Центральном выставочном зале Манеж с 2022 года. В ней принимают участие более 40 частных галерей и арт-проектов.
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