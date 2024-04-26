Комитет по культуре Петербурга поддержал проведение 135 мероприятий | 360°

Культура 26 апреля 2024, 14:59 Комитет по культуре Петербурга поддержал проведение 135 мероприятий

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Более 200 инициатив поступило в комитет по культуре Северной столицы в 2024 году. Комиссией были поддержаны 135 предложений. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Среди выбранных мероприятий — масштабные международные, а также камерные события.

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Так, софинансирование из бюджета получит фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». По традиции встречу с самыми популярными российскими артистами проведут в Ледовом дворце.