Комитет по культуре Петербурга анонсировал фестиваль документального кино Beat Weekend

Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в Северной столице. Мероприятие продлится с 12 по 22 сентября, сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

Организаторы проекта хотят показать зрителям новые мировоззренческие установки. Во время каждого кинопоказа запланирована дискуссия с представителями индустрии.

Посетители смогут увидеть такие фильмы, как «20 лет со Смешариками», «Мишель Гондри: DIY» и «Colette, любовь моя», добавил RT.