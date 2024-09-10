Комитет по культуре Петербурга анонсировал фестиваль документального кино Beat Weekend

Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в Северной столице. Мероприятие продлится с 12 по 22 сентября, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
Организаторы проекта хотят показать зрителям новые мировоззренческие установки. Во время каждого кинопоказа запланирована дискуссия с представителями индустрии.
Посетители смогут увидеть такие фильмы, как «20 лет со Смешариками», «Мишель Гондри: DIY» и «Colette, любовь моя», добавил RT.
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