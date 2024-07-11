Комедия с актером Лапенко откроет фестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде

VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Мероприятие стартует с показа лирической комедии «Тополиный пух» режиссера Артема Лемперта. В представлении картины будут задействованы исполнители главных ролей: Аглая Тарасова и Антон Лапенко.

В широкий прокат проект выйдет 1 августа. Фильм расскажет историю жителей маленького города, которых судьба свела во время концерта группы «Иванушки International», добавила газета «Петербургский дневник».

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