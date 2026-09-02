«Колобок», «нишевый» и «нейрослоп». Обнарoдован топ-40 претендентов на звание «Слово года»

«Колобок», «нишевый», «нейрослоп», «вайбкодинг» и междометие «газ» вошли в лонглист кандидатов на звание «Слово года — 2026». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу импринта «Лингва».

Кроме того, в списке оказались БПЛА, НПЗ, «брейнрот», «вайбкодинг», «Макс», «6-7» и «тревожность». Всего в лонг-листе 40 позиций.

При выборе слов-победителей организаторы учитывают три критерия. Слово должно быть актуальным — отражать значимые события и тенденции, популярным — часто упоминаться в интернете и значимым — влиять на общество, культуру и русский язык.

В 2026 году используют сразу три подхода. Слова оценивает рабочая группа из более чем 80 лингвистов, филологов, писателей, актеров и других медиаперсон. Также на результат влияет народный выбор и анализ больших объемов данных, включая современную литературу.

Ранее "Медиалогия" составила рейтинг самых упоминаемых мемов в русскоязычных соцсетях. Лидером стал «6-7».