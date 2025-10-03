Клип «Мгновение» увидел свет в честь 50-летия рок-музыканта Алексея Горшенева

Рок-музыканту, лидеру групп «Кукрыниксы» и «Горшенев» Алексею Горшеневу исполнилось 50 лет. В этот день он выпустил новый клип на песню «Мгновение».

Режиссером-постановщиком видео выступил сын музыканта Кирилл.

«Путь, который проходит главный герой — это мое видение пути творческого человека», — рассказал Горшенев-младший.

Главными героями клипа стали Фауст и Мефистофель. Видео наполнено метафорами и отсылками к Гете, много внимания уделено деталям, которые отражают противостояние двух личностей в одном человеке.

Клип снимали в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. Сами съемки заняли всего три дня, но много времени потребовалось для постпродакшна, чтобы найти идеальный стиль повествования.

А с 4 октября музыканты начнут гастрольный тур «Горшенев — Есенин» к 130-летию великого русского поэта. Первый концерт пройдет в Санкт-Петербурге, а 4 декабря группа выступит с программой в Москве.