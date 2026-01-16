Классическая живопись и современные технологии. Как Никас Сафронов покорил Индию

При поддержке «Роснефти» в Индии с грандиозным успехом прошла выставка работ Никаса Сафронова. Экспозиции в Нью-Дели и Мумбаи стали рекордными по посещаемости за последние 60 лет.

На выставке представили 100 лучших работ художника, в том числе серию картин, созданных специально для индийской публики. На полотнах живописные архитектурные виды Москвы и Санкт-Петербурга соседствовали с изображениями Тадж-Махала и другими знаковыми местами Индии.

Картины, арт-объекты и иммерсивные инсталляции сочетали в себе классическую живопись и современные технологии, отразив эволюцию художественного языка Сафронова. Вход в залы пролегал через мультимедийный коридор, где каждого зрителя сопровождал собственный шлейф цвета, вливающийся в общий поток.

Кроме того, посетители увидели более 400 метров LED-экранов с эффектом дополненной реальности, использованием искусственного интеллекта и иммерсивным взаимодействием со зрителем по всему маршруту.