«КИОН Музыка» и «Фитмост»: среди русскоязычных артистов, чьи треки часто звучат на тренировках, лидирует Zivert
Согласно опросу, среди русскоязычных артистов, чьи треки часто звучат на тренировках, лидирует Zivert. В пятерку наиболее востребованных исполнителей также вошли группа «Кино», Macan, Женя Трофимов и Anna Asti, написало ИА НСН со ссылкой на сервис «КИОН Музыка» и приложение «Фитмост».
Несмотря на популярность отечественной музыки, большинство участников исследования (77%) предпочитают включать на тренировках треки иностранных исполнителей. Среди фаворитов — Imagine Dragons, The Killers, Shakira, Lady Gaga и Michael Jackson.
Опрос также позволил составить портрет типичного спортсмена-слушателя. Оказалось, что 68% россиян занимаются физической активностью несколько раз в неделю, причем наибольшей популярностью пользуются силовые тренировки. Музыка сопровождает занятия у 82% опрошенных — она помогает сосредоточиться, держать нужный ритм и заряжаться энергией для новых усилий.