Российские кинотеатры ожидают, что сборы нового фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» составят 1–1,5 миллиарда рублей. Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, франшиза обладает большой фанатской базой, а сам проект является одним из немногих масштабных иностранных релизов в России с полноценной рекламой и прокатом от крупной компании. Воронков отметил, что фильм должен собрать не меньше, чем байопик «Майкл», который в российском прокате заработал более 2,2 миллиарда рублей.

Премьера картины в России запланирована на 26 ноября 2026 года (прокатчик — «Атмосфера Кино»).