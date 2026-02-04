Киностудия «Ленфильм» начала съемки документального фильма «Мечты под огнем»

Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам документального фильма под предварительным названием «Мечты под огнем». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Картина расскажет о молодых актерах из Мариуполя, чья творческая судьба изменилась из-за форс-мажорных обстоятельств, вынудивших их покинуть сцену и укрыться в бомбоубежище.
Режиссер проекта намерен сосредоточиться на личной судьбе героев, избежав чрезмерного освещения политических аспектов и военных действий. Проект возник благодаря инициативе сирийского журналиста Ваддаха Ал-Джунди, предложившего концепцию художественного рассказа о людях, чье творчество оказалось в тени трагических событий.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте