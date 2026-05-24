Киностудия Горького во время съемок фильма «Большая волна» на Камчатке пережила извержение вулкана и цунами

Российские кинопроекты все чаще выбирают регионы для съемок, и это не только живописные пейзажи, но и настоящие испытания для съемочных групп. В открытой студии «ФедералПресс» на АмурЭкспо-2026 заместитель генерального директора киностудии имени Горького по маркетингу и коммуникациям Анна Харнас поделилась опытом кинопроизводства в дальних уголках страны.

«Для нас была большая мечта — снять фильм на Камчатке. Во время съемок мы пережили извержение вулкана, цунами, у нас потерялись контейнеры с кинооборудованием», — вспоминает Харнас.

Речь идет о фильме «Большая волна» — истории молодых серферов с Камчатки, которые мечтают провести у себя международный чемпионат и едут в Москву за финансированием. Съемки обернулись настоящим испытанием: резко упала температура, начались стихийные бедствия. Актеры выдержали, но часть сцен на натуре доснять не удалось. Выход нашли в виртуальных студиях: на гигантских экранах воспроизвели камчатскую природу и доработали крупные планы.

Харнас отметила, что киностудия Горького активно работает по всей стране. Параллельно с «Большой волной» заканчивается съемка новой версии «Приключений Петрова и Васечкина» — на этот раз действие перенесено в Пятигорск. Региональные площадки становятся полноценными участниками кинопроцесса, а не просто живописным фоном.